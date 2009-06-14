العميد رادان يفند نبأ وضع مرشح للرئاسة قيد الإقامة الجبرية

وافاد مراسل وكالة مهر للأنباء ان العميد رادان صرح للصحفيين ظهر اليوم الأحد , "اعتقلت قوات الشرطة عشرة أشخاص من المخططين الرئيسيين لاضطرابات وتجمعات أمس السبت في طهران ".

وأشار الى ان الشرطة كانت قد حذرت في وقت سابق من إقامة أي تجمعات غير قانونية , مضيفا "للأسف قام عدة اشخاص يوم أمس بالتخطيط لإثارة اضطرابات في مدينة طهران بهدف اساءة استغلال مشاعر الناس والمساس بالانتخابات, وفي هذا الشأن تم زج عناصر معدة سلفا ً بين الناس للإضرار بالممتلكات العامة ".

ولفت الى ان الشرطة تمكنت من التعرف على 50 من العناصر المندسة أصحاب السوابق الاجرامية وقامت باعتقالهم.

وأكد العميد رادان أن قوات الشرطة اعتقلت كذلك 110 من العناصر التي شاركت في تجمعات الأمس, موضحا أنه سيتم اطلاق سراحهم بعد اتضاح سلامة موقفهم .

وقال نائب قائد قوات الشرطة "من الآن فصاعدا ستتصدى قوات الشرطة بحزم لكل من يحاول الإضرار بالممتلكات العامة , وقد قامت الشرطة باعتقال عدد من المخططين الرئيسيين لهذه الاضطرابات بينما تم التعرف على آخرين سيجري اعتقالهم في وقت قريب ".

وردا على شائعات بشأن وضع المرشح لانتخابات الرئاسة مير حسين موسوي قيد الإقامة الجبرية , قال العميد رادان "لم يحصل هذا وأفند هذه القضية بشدة "./انتهى/