١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٤٢

تقرير مصور

مهرجان حساء "الآش" في مدينة "زنجان" / صور

انطلق مهرجان حساء "الآش" في دورته الرابعة عشر منذ الثلاثاء الماضى في مدينة "زنجان" وسيستمر لغاية غد الاحد.

       

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