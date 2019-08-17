إيران ١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:٤٢ Download photos تقرير مصور مهرجان حساء "الآش" في مدينة "زنجان" / صور انطلق مهرجان حساء "الآش" في دورته الرابعة عشر منذ الثلاثاء الماضى في مدينة "زنجان" وسيستمر لغاية غد الاحد. سمات الحساء الايراني مهرجانات ايران المطبخ الايراني الاطعمة الايرانية مدينة زنجان مطالب مرتبط نَقل الشيخ زكزاكي الى الهند / صور افتتاح بحيرة جديدة بقلب مدينة طهران / صور اطفال افغانستان / صور لاريجاني يبلغ الحكومة بقانون تشكيل وزارة السياحة ايران والصين تعتزمان عقد اجتماع تجاري وتقني مشترك في نوفمبر القادم ظريف يستقبل مساعد وزير خارجية اليابان / صور
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