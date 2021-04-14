طريقة عمل الحلاوة الايرانية

وكالة مهر للأنباء، الحلاوة الايرانية تقدم تقليديا في شهر رمضان المبارك او خلال الأعياد الدينية أو مراسم العزاء، العديد منها مصنوع من الطحينة أو السميد، ويستخدم في هذا النوع من الحلوى مزيج الدقيق والزبدة والسكر مع الرائحة العبقة لماء الورد.

المقادير

فنجان واحد سكر أبيض

½ فنجان ماء

¼ فنجان ماء الورد

راس ملعقة الشاي مطحون الزعفران

راس ملعقة هیل مسحوق

فنجان واحد زبدة غير مالحة

1 ½ فنجان دقيق القمح یفضل ان لا یکون دقیق ابیض

طريقة التحضير

اغلي الماء والسكر في قدر، مع التحريك المستمر، حتى يذوب السكر، حوالي 5 دقائق. أضيفي ماء الورد والزعفران المطحون ومسحوق الهیل إلى مزيج السكر، غطي القدر وانقليه من الحرارة.

ضعي الدقیق في المقلاة دون الزبدة و حرکیة علی نار هادئة لیتغیر لون الدقیق و یصبح لونه کستنائي ثم اضیفی الزبدة وذوبيها بتحریك مع الدقیق لتصبح عندك عجینة ناعمة غیر متکتلة.

أضيفي مزيج السكر إلى العجينة وحرکیها حتى تصبح ناعمة . انقليها من الحرارة ومدي الحلاوة في طبق. ارسمي شكلا بمؤخرة الملعقة أو السكين على الحلاوة. یمکن تزیین الحلاوة بالفستق الایراني او اللوز.

صحة وهنا لکل المتابعین ...