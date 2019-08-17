ايران والصين تعتزمان عقد اجتماع تجاري وتقني مشترك في نوفمبر القادم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا أن وفدا ايرانيا يتضمن 50 شركة معرفية يترأسه مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري سيتوجه الى الصين من اجل عقد اجتماع تجاري واقتصادي واجراء مباحثات وجها لوجه مع الجانب الصيني من الـ10 لغاية 14 من نوفمبر/تشرين الثاني القادم ، وذلك بالتزامن مع إطلاق معرض CHTF للعلوم والتكنولوجيا في مدينة شينزين الصينية وهو يعتبر من اهم واكبر المعارض من نوعه في الصين حيث ستشارك فيه ايران على غرار الاعوام الاربع الماضية.

ونظرا الى الطاقات الهائلة الموجودة في الصين كأحدى اكبر البلدان من حيث المساحة والنسمة في العالم، الى جانب العلاقات الودية والاستراتيجية التي تجمع بينها وبين ايران، فتحظى هذه الزيارة أهمية بالغة لدى ايران من اجل تطوير العلاقات والتعاملات بين الشركات المعرفية للبلدين.

ومن جانب آخر بما أن العلاقات التجارية بين ايران والصين مبنية حاليا على اساس تصدير ايران للمنتجات النفطية واستيراد السلع غير النفطية من الصين، فإستغلال الطاقات الموجودة في الشركات المعرفية الايرانية لتطوير العلاقات بين ايران والصين قد يؤدي الى تحسين الميزان التجاري الخاص بالاقتصاد الايراني.

ووفقاً لوكالة مهر للأنباء يتضمن جدول اعمال الوفد الايراني عقد اجتماعات مشتركة بين الشركات المعرفية الايرانية والشركات الصينية في مدينتي شانغهاي و شينزين، وزيارة المجموعات التقنية الضخمة في الصين بما فيها واحة سوجو الصناعية، اضافة الى زيارة معرض التقنيات المتطورة في الصين./انتهى/