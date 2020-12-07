صحن من "لوبیا بلو" الایراني مذهل حقا

وکالة مهر للأنباء - تری علی المائدة الایرانیة الرز دوما مایجعلک ان تستغرب من الامر ولکن الایرانیون یحاولون أن ینوعوا بطعمة الرز و یشکلوا منه انواع الطعام الشهي. "لوبیابلو" والتي تعني الرز بالفاصولیا الخضراء هي عبارة عن نوع من ترکیب الرز بالخضروات ولحم الغنم المفروم الذیذ الی ابعد الحدود ویقدم مع سلطة "شیرازي" الذیذة وسنقدم لکم طریقة تحضیرها في الاسبوع المقبل.

مکونات "لوبیابلو"

1. الأرز: 4 أكواب

2. لحم فخذ الضأن: 400 جرام

3. بصل مفروم او مقطع شرائح رفیعة

4. کیلو فاصوليا خضراء مقطعة حوالی سانتیمین

5. معجون طماطم: 200 غرام

6. الکرکم: نصف ملعقة طعام والقرفة: ملعقة طعام وفلفل اسود : ربع ملعقة طعام او حسب الرغبة ومسحوق الزعفران ربع ملعقة شاي

10. الملح والزیت حسب الذوق

طريقة التحضير

1. تقطع الفاصولیا الخضراء وتوضع في قدر ثم یضاف الماء حتی تصبح نصف الفاصولیا في الماء ویوضع علی حرارة لکي تنضج الفاصولیا

2. تقطع البصل الی شرائح رفیعة ثم توضع في المقلاة ویضاف الزیت لکي یصبح البصل ذهبي اللون ثم تضاف الی البصل اللحم المفروم ویقلب حتی ینضج اللحم ثم تضاف الیه التوابل غیر الزعفران ثم یضاف الیه معجون الطماطم و کوب من الماء ویغطی حتی یتبخر الماء ویقلب.

3. بعد أن نضج اللحم تضاف الیه الفاضولیا وتقلب وتترک علی نار هادئة لینتهي الماء تماما.

4. یغلی الماء في قدر آخر لطبخ الرز علی الطریقة الایرانیة وبعد غلي الماء یضاف الرز الی الماء وملعقتین من الملح وبعد ان نضج الرز قلیلا ما یصفی الرز.

5. یوضع قدر الرز علی النار ویوضع فیه الزیت ورشة من الکرکم ویوضع في قاع القدر الخبز او شرائح البطاطس ثم یسکب قلیلا من الرز و قلیلا من خلیط اللحم بالفاصولیا و نکرر سکب الرز و الفاصولیا طبقة طبقة لتنتهي الکمیة. نغطي القدر ونترکه علی نار هادئة غیر مباشرة حتی 45 دقیقة.

6. یوضع مسحوق الزعفران مع قطعة من الثلج لکي یذوب الثلج وبعد الانتهاء من طهي الرز یضاف الزعفران الی قلیلا من الرز وبعد صب الرز بالفاصولیا یزین بالزعفران ویقدم ساخنا مع سلطة شیرازي" .

رائحة القرفة وطعمته بالاضافة الی الفاصولیا الخضراء تعطي نکهة للرز تجعلک ان تاکل الطعام وتتوهم أنک في حدائق خضراء عند سفح قمة طهران الشامخة.

/انتهی/