نغیر اذواقنا بالرز الايراني

وکالة مهر للأنباء - هیا لنجهز الرز علی الطریقة الایرانیة التي یستغرق من وقتک تقریبا ساعة ویمکنک ان تستفیدي من وقتک خلال طبخ الرز بعد نصف ساعة تقریبا لاربعة اشخاص.

المکونات:

1. ارز 4 اکواب صغیرة

2. ماء الی حد نصف القدر الکبیر بعمق 20 سنتیمتر

3. زیت نصف کوب

4. ملح ملعقتي طعام

5. زعفران مطحون ربع ملعقة شاي

6. فستق او لوز ملعقتي طعام

7. بطاطا واحدة او رغیف من الخبز اللبناني

طریقة العمل:

اولا یوضع الماء في القدر علی نار قویة الی ان یغلي الماء

ثانیا یغسل الرز و یصفی ثم یضاف الی الماء المغلي مع الملح حتی یغلي الماء مرة اخری و ینضج الرز دون ان یکون قاسیا او طریا و کل دقیقتین یحرک الماء والرز حتی ینضج الرز اکثر من النصف النضج. عندئذ یصفی الرز من الماء.

ثالثا تقشر البطاطا لو اردتم استخدامها و تقطع شرائح نصف سنتیمتر او اقل.

رابعا یوضع القدر علی نار هادئة جدا و نضیف ملعقتي من الزیت و نضیف راس ملعقة کرکم علی الزیت وبعد ما سخن الزیت ترتب شرائح البطاطا علی الزیت بحیث تغطي ارضیة الطنجرة او یوضع الرغیف بالکامل داخل الطنجرة علی الزیت بدلا من البطاطا و یمکن عدم استخدام کل من الخبز و البطاطا.

خامسا یسکب الرز المصفی علی البطاطا ام الخبز ویغطي القدر بقطعة قماش قطني ویحکم إغلاق الغطاء من جديد. و یترک علی نار هادئة لمدة نصف ساعة و بعد الفترة هذه یصب الزیت او السمنة علی الرز لیذوب ثم یقلب في طبق التقدیم.

سادسا یوضع الزعفران المطحون مع مکعب من الثلج لیذوب و یعطي الزعفران لونه و نکهته و بعد تهدیر الرز یاخذ ثلاث او اربع ملاعث من الرز الابیض و یخلط مع الزعفران الذائب و یصب فوق الرز بعد صبه بالصحن.

سابعا یزین بالفستق و اللوز المقطع شرائح المقلی و الرز بالزعفران.

یقدم ساخنا مع الصحة و الهناء./انتهی/