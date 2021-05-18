أبناء طهران ينظمون تجمعا احتجاجيا نصرةً للشعب الفلسطيني

تجمع حشد من أبناء طهران في ساحة فلسطين ظهر اليوم، للتعبير عن سخطهم وغضبهم من الجرائم والاعتداءات الصهيونية على أهالي غزة، كما أعلنوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تجمع عدد من أبناء محافظة طهران ظهر اليوم في ساحة فلسطين بالعاصمة طهران، معربين عن سخطهم من الأعمال الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في الاعتداء على الشعب الأعزل في قطاع غزة، وأعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني المظلوم.

وعقب المراسم، أقام المتظاهرون في ساحة فلسطين صلاة الجماعة مع مراعاة البروتوكولات والتفاصل الاجتماعي.

وفي المراسم، هتف أبناء طهران "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل" في ساحة فلسطين حاملين أعلام حزب الله اللبناني ورسائل وشعارات مكتوبة بخط اليد دفاعًا عن فلسطين باللغتين العربية والعبرية.

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