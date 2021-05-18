أهالي مدينة طهران سينظمون وقفة تضامنية مع فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام السيد محسن محمودي للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يشهد العالم اليوم أن الشعب الفلسطيني المظلوم يقف في وجه الهجوم الوحشي من قبل كيان الاحتلال في القدس واضاف تبشر هذه الأحداث بتحرير القدس الشريف ".

وأضاف: "الشعب الفلسطيني المظلوم وأبطال فلسطين بكل قوتهم يقفون ضد الكيان الصهيوني الغاصب ويدافعون عن القدس الشريف القبلة الأولى للمسلمين.

وأكد محمودي ان "فلسطين وأطفال هذه الأرض الصامدون ، تلاميذ مدرسة الحاج قاسم سليماني ، مصممون على إنهاء الالتماس المخزي للكيان الصهيوني".

وأضاف: "على الرغم من أن القادة المتغطرسين التزموا الصمت في وجه وحشية كيان الاحتلال في القدس، إلا أن دول العالم الحرة تدين هذه الجرائم أكثر من أي وقت مضى وتعرب عن كراهيتها للكيان القاتل للاأطفال .

وقال محمودي: إن أبناء طهران الثوريين، إلى جانب باقي الدول الحرة في العالم سيعبرون عن استيائهم من جرائم الكيان الصهيوني غدًا الساعة 5:00 مساءً (بالتوقيت المحلي) في ساحة الإمام الحسين (ع) بطهران ويهتفون "الموت لاميركا والموت لاسرائيل" ان فلسطين ليست وحيدة.

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