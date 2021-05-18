إيران تتبرع بمبلغ 100 الف دولار و50 طنا من الادوية للشعب الفلسطيني

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه اشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الايرانية كريم همتي ، في تصريح للتلفزيون الايراني إلى اعتداءات الكيان الصهيوني على أهالي غزة وقال ان الاعتداءات الصهيونية هذه الحقت أضرارًا جسيمة بالمراكز الطبية والمواطنين في هذه المناطق وقد ناشدت جمعية الهلال الاحمر الفلسطينية بتقديم دعم لها بقيمة 7 ملايين دولار واجمعت جميع الدول على تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني.

وتابع ان إيران بدورها وانطلاقا من واجبها الأصيل ، استجابت للدعوة وسترسل مساعدات نقدية وغير نقدية".

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر انه سنودع غدا الاربعاء مبلغ 100 ألف دولار في حساب الهلال الأحمر الفلسطيني ، فيما سنقوم خلال الأيام المقبلة بارسال شحنة من الأدوية والمعدات الطبية بزنة 50 طنا إلى فلسطين بالطبع بالتعاون مع الاتحاد العالمي عبر بلد ثالث ومن هناك سيتم نقله إلى فلسطين.

وفي إشارة إلى النداء الوطني لمساعدة الشعب الفلسطيني ، قال همتي: ان الهلال الاحمر مستعد لتلقي المساعدات المالية الشعبية عبر حسابه المرقم 6104337999999996 ورقم حساب 99999 في مصرف ملت.

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