البرلمان الكويتي يستقبل وفدا فلسطينيا/ تاكيد على دعم الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحسب ما نشره الموقع الرسمي لمجلس الأمة الكويتي، فقد استقبل مراقب مجلس الأمة، أسامة الشاهين، أعضاء الوفد.

وثمن الوفد الفلسطيني مواقف رئيس مجلس الأمة "مرزوق علي الغانم" المؤثرة تجاه القضية الفلسطينية.

كما ثمن الوفد الزائر موقف الشعب الكويتي السباق تجاه الأحداث الأخيرة والتي تمثل استمرارا لدور دولة الكويت في نصرة القضية الفلسطينية.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام كويتية، إن وزارة الخارجية استدعت السفير التشيكي لديها مارتن دفوراك، بعد نشره صورة تضامن فيها مع الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني.

ونشر دفوراك صورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" لعلم الاحتلال ، مع عبارة "أنا أقف مع إسرائيل"، وهاشتاغ "إسرائيل تتعرض للهجوم".

وقالت صحيفة "الراي"، إن الخارجية استدعت دفوراك، بعد ساعات من الغضب والتنديد الشعبي والنيابي تجاه السفير التشيكي.

وذكرت أن الخارجية اعتبرت ما قام به دفوراك مخالفة للعرف الدبلوماسي، واستفزازا لمشاعر الكويتيين.

وفي وقت لاحق، نشرت السفارة التشيكية في الكويت، بيانا قالت فيه إن السفير دفوراك "يعتذر بشدة لجميع الكويتيين، وجميع الأشخاص الآخرين الذين قد تأثروا بالصورة".

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