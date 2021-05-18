صوت الدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني بات مدويا في انحاء العالم

وافادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن ارنا انه تطرق ربيعي، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء، الى جرائم الكيان الصهيوني المحتل بحق الفلسطينيين وهجماته الاخيرة على قطاع غزة، قائلا : ان ضمير الانسانية في انحاء العالم انتفض اليوم بوجه هذه الوحشية المتجذرة في القرن الحادي والعشرين.

واضاف : ان الكيان الصهيوني ينتهك ابسط القواعد والمعاهدات الدولية بناء على نزعته المتغطرسة، ليمارس ابشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني المظلوم.

وشدد المتحدث باسم الحكومة، بأن "الشعب الايراني، وانطلاقا من ثقافته المنادية بالحرية والدفاع عن حقوق المظلومين، كان ولايزال الى جانب شعب فلسطين المظطهد ويدعم تضحياته بوجه الكيان الصهيوني الذي ذاع صيت نظامه القائم على الفصل العنصري في ارجاء العالم اليوم".

وخلص الى القول : اننا ننادي باستيفاء حق هذا الشعب القابع تحت الظلم والغطرسة، وفقا للقانون والضوابط الدولية.

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