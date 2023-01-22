عدسة مهر تأخذكم برحلة ثقافية سريعة إلى محطة مترو "ولي عصر(عج)"

وَتُطِل عدسة وكالة مهر للأنباء، على متابعيها الاعزاء، من محطة مترو "ولي عصر (عج)" في العاصمة الإيرانية طهران.

وتعتبر الساحة التي ترونها في الفيديو، منصّة ثقافية يتم الاستفادة منها وفقاً للمناسبات المتنوعة في البلاد.

ويعرض هذا الفيديو مجموعة لمجسمات الكتب، في رسالة من المسؤولين على اهمية الثقافة والقراءة كونها عذاءٌ للروح ودرعٌ حصين للشعوب ضد حملات الأعداء الناعمة.

وأكد قائد الثورة الإسلامية، آية الله السيد "علي خامنئي" غير مرة على أهمية القراءة، وكثيراً ما يحث الشعوب _ والشباب خاصة_ على القراءة، لما لها من أثر في مقارعة الاعداء والنهضة بالشعوب.

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