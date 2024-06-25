مالتي مدیا الفيديو ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٩:٣٩ الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين تبرع أطفال إيرانيون بعدد كبير من ألعابهم لأصدقائهم في غزة خلال حفل عيد الغدير. سمات عيد الغدير ضيافة 10 كم بمناسبة عيد الغدير "ضيافة 10 كلم" بمناسبة حلول عيد الغدير ضيافة 10 كيلومترات محتوى ذات صلة بالفيديو: إطلاق آلاف البالونات في السماء بالفيديو...المواكب اليمني في ضيافة 10 كم لعيد الغدير في طهران بالفيديو: موكب لبنان في عيد الغدير فيديو: مواكب بجنورد تقدم خدماتها للمواطنين في عيد الغدير بالفيديو: موكب تركي وأذربيجاني في عيد الغدير فيديو: ألعاب نارية في احتفالات عيد الغدير بطهران تحت عنوان ضيافة 10 كم
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