٢٥ يونيو ٢٠٢٤ - ١٩:٣٩

الاطفال الايراني يتبرعون بألعابهم لأصدقائهم الغزاويين

تبرع أطفال إيرانيون بعدد كبير من ألعابهم لأصدقائهم في غزة خلال حفل عيد الغدير.

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