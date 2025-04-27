یاسر المصری
٢٧ أبريل ٢٠٢٥ - ١٥:٤٩

بالصور ، بزشكيان يتفقد مكان الإنفجار جويًا في بندر عباس

بعد وصوله إلى بندر عباس، تفقد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، مكان حادث الإنفجار بالطائرة.

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