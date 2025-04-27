إيران السياسة یاسر المصری ٢٧ أبريل ٢٠٢٥ - ١٥:٤٩ بالصور ، بزشكيان يتفقد مكان الإنفجار جويًا في بندر عباس بعد وصوله إلى بندر عباس، تفقد رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، مكان حادث الإنفجار بالطائرة. سمات بندر عباس انفجار بندرعباس الرئيس بزشكيان محتوى ذات صلة بزشكيان يتوجه إلى بندر عباس فنزويلا تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع ضحايا انفجار بندر عباس رئيس الجمهورية: جئت لأدرس حادثة ميناء الشهيد رجائي عن كثب بالصور، تبرع بالدم لجرحى حادثة انفجار ميناء شهيد رجائي نيكاراغوا تعزي إيران بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي
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