رئيس الجمهورية: جئت لأدرس حادثة ميناء الشهيد رجائي عن كثب

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صرح مسعود برشكيان لدى وصوله إلى بندرعباس عصر اليوم: "من الضروري أن أقدم تعازيّ لعائلات الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، وأتمنى الشفاء العاجل لأكثر من 700 مصاب".

وأضاف: "منذ اللحظة الأولى للحادث، دخل إلى المنطقة كل من المحافظ، والهلال الأحمر، ووزير الداخلية، ووزير الطرق، والجيش، والحرس الثوري، ورجال الإطفاء، وهم يعملون على مدار الساعة لحل المشكلة، ونحن نشكرهم على جهودهم".

وتابع: "جئت إلى بندرعباس لأدرس الوضع عن كثب، وإذا كانت هناك قضايا تحتاج إلى تفاعل أو متابعة من الحكومة، سنقوم بذلك. نحن نسعى لتقديم الدعم لعائلات الضحايا والمصابين".