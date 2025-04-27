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٢٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٢:٥٤ م

نيكاراغوا تعزي إيران بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

نيكاراغوا تعزي إيران بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

أعربت الحكومة النيكاراغوية عن تعازيها ومواساتها لقائد الثورة الاسلامية وللشعب الايراني الشقيق وحكومته في بيان رسمي لها، بضحايا الاتفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوب ايران.

وأفات وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لما نشرته وكالة برينسا لاتينا (Prensa Latina)، فان الحكومة النيكاراغوية اصدرت بيانا موجها إلى قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي،والرئيس الايراني مسعود بزشكيان، اعربت فيه عن خالص تعازيها ومواساتها بضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وجاء في البيان كما هو الحال دائما، فإن شعب وحكومة نيكاراغوا وجميعنا نقف إلى جانب ايران شعبا وحكومة والى جانب اخواننا الأعزاء قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

/انتهى/

رمز الخبر 1957199
شیرین سماره

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