فنزويلا تعرب عن تعازيها وتعاطفها مع ضحايا انفجار بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فنزويلا اعربت عن تعاطفها العميق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة حكومة وشعبا في هذا الحادث المؤسف، كما اعربت عن تضامنها وتعاطفها مع أسر وأقارب الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر امس السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة": بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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