بزشكيان يتوجه إلى بندر عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس للوقوف على عمليات التحقيق الجارية لمعرفة اسباب الانفجار.

يذكر أنه وقع انفجار ضخم ظهر يوم السبت 27 أبريل في ميناء الشهيد رجائي ببندر عباس مركز محافظة هرمزكان جنوب إيران، أسفر حتى الآن عن مقتل 18 شخصا وإصابة 800 شخص وفقدان 6 آخرين. ولم تخمد النيران بالكامل بعد، ولم تتوفر معلومات دقيقة عن سبب الحادث.

وتتواجد فرق الإنقاذ وقوات الأمن في موقع الحادث، وتجري عمليات التحقيق والإغاثة، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الحادث.

وقال مديرعام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان مهرداد حسن زاده: بناء على التحقيقات الأولية فإن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء الشهيد رجائي.

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