إيران تبدء جولة جديدة من الهجمات الصاروخية على الاراضي المحتلة..قطع بث القناة 14 الإسرائيلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصواريخ الإيرانية أطلقت مساء اليوم الاثنين على مواقع إسرائيلية ردا على جرائم الكيان الصهيوني.

تشمل العملية الهجومية المشتركة للحرس الثوري الإيراني، ضمن عملية"الوعد الصادق 3"، عشرات الصواريخ والطائرات بدون طيار. تمكنت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية من اجتياز طبقات الدفاع المتعددة للنظام الصهيوني بنجاح.

وأكد مسؤولون في بلادنا أنهم سيردون بحزم على أي مغامرة من قبل النظام الصهيوني.

وجاءت العملية ردا حاسما على الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الصهيوني، بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية من مختلف الأنواع باتجاه الأراضي المحتلة.

رد رجال القوات المسلحة في بلادنا البواسل على الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الصهيوني بإطلاق مئات الصواريخ من مواقع مختلفة مستغلين قدراتهم الدفاعية العالية وجاهزيتهم الكاملة.

وتقول بعض المصادر الإعلامية إن 500 طائرة مسيرة و200 صاروخ كروز سيتم إطلاقها على تل أبيب وحيفا الليلة.

ومع وصول الطائرات بدون طيار، سيتم إطلاق الصواريخ الباليستية أيضًا.

الهجوم الإيراني سيصل إلى ذروته عند الساعة الثانية فجرا.

قطع بث القناة 14 الإسرائيلية

أفادت مصادر صهيونية بتوقف بث القناة 14 الإسرائيلية لأسباب مجهولة.

يتبع...