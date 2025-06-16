ايران: قرار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية مرتبط بالتطورات المقبلة

وقال نجفي : إن قرار الانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية من عدمه، مرتبط بالتطورات المقبلة؛ لافتًا إلى، أنه "عندما لا تحترم الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي تعهداتها بشكل متوازن، فإن استمرار التعاون غير مبرّر".

كما حثّ المبعوث الايراني، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على "ألا يسمح بأن يؤدي فشله الأولي في منع العدوان، إلى فشل لاحق"؛ مؤكّداً بأنه "يتعين على المجلس أن يتخذ إجراءً قويًا وفعالًا في سياق معالجة الوضع وإدانة هذا العدوان على إيران بأشد العبارات".

وفي إشارة إلى ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية، قال نجفي : إن هذا الكيان العدواني متوهم في زعمه بأن إيران غير قادرة على الدفاع عن نفسها.