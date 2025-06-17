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١٧‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ١٠:١٣ ص

توقف نشاط مصفاة النفط في حيفا

توقف نشاط مصفاة النفط في حيفا

أعلنت شركة مصفاة النفط "بازان" عن توقف كامل لعمليات هذا المجمع في حيفا، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني. 

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد توقفت جميع مرافق المصفاة في المدينة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. وفي سياق متصل، ادعت هيئة البورصة في تل أبيب أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي بيان لها، أكدت شركة مصفاة النفط "بازان" أن الأضرار التي لحقت بالمرافق أدت إلى تضرر محطة الكهرباء التابعة للمجمع بشكل كبير، مما استدعى إغلاق جميع المرافق والشركات التابعة له.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح يوم الاثنين أن مجمع "بازان" لتكرير النفط والبتروكيماويات في حيفا يُعتبر أكبر مصفاة في الأراضي المحتلة، حيث تقوم بمعالجة حوالي 10 ملايين طن من النفط الخام سنويًا، أي ما يعادل 200 ألف برميل يوميًا.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، تقوم هذه المصفاة بتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إلى أوروبا. تقع مصفاة "بازان" في المنطقة الصناعية شرق مدينة حيفا، وتُعتبر واحدة من أقدم وأهم منشآت صناعة الطاقة في الكيان الإسرائيلي.

تحت إدارة شركة مصفاة النفط "بازان"، تُعد هذه المنشأة جزءًا من المجمع البتروكيماوي في حيفا، وتلعب دورًا محوريًا في تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات النفطية المتقدمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1959465
یاسر المصری

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