توقف نشاط مصفاة النفط في حيفا

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد توقفت جميع مرافق المصفاة في المدينة نتيجة الهجوم الصاروخي الإيراني. وفي سياق متصل، ادعت هيئة البورصة في تل أبيب أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي بيان لها، أكدت شركة مصفاة النفط "بازان" أن الأضرار التي لحقت بالمرافق أدت إلى تضرر محطة الكهرباء التابعة للمجمع بشكل كبير، مما استدعى إغلاق جميع المرافق والشركات التابعة له.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح يوم الاثنين أن مجمع "بازان" لتكرير النفط والبتروكيماويات في حيفا يُعتبر أكبر مصفاة في الأراضي المحتلة، حيث تقوم بمعالجة حوالي 10 ملايين طن من النفط الخام سنويًا، أي ما يعادل 200 ألف برميل يوميًا.

بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، تقوم هذه المصفاة بتصدير الطاقة والمنتجات النفطية إلى أوروبا. تقع مصفاة "بازان" في المنطقة الصناعية شرق مدينة حيفا، وتُعتبر واحدة من أقدم وأهم منشآت صناعة الطاقة في الكيان الإسرائيلي.

تحت إدارة شركة مصفاة النفط "بازان"، تُعد هذه المنشأة جزءًا من المجمع البتروكيماوي في حيفا، وتلعب دورًا محوريًا في تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات النفطية المتقدمة.

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