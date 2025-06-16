الطائرات الإيرانية المسيرة تدمر المنظومة الدفاعية الإسرائيلية بعيدة المدى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مصدر مطلع في حديث لوكالة فارس: "أن إيران نفذت منذ بداية عملية "الوعد الصادق 3" 550 عملية بطائرات مسيرة واستهدفت الأراضي المحتلة دون انقطاع.

وأكد هذا المصدر المطلع: أن إيران خططت ونفذت يوم الاثنين أيضًا تسللًا بطائرة مسيرة من محيط القدس إلى قلب فلسطين المحتلة.

وتابع انه في هذا الهجوم بطائرة بدون طيار، تم تدمير المنظومة الدفاعية الاسرائيلية بعيدة المدى بواسطة الطائرات الايرانية المسيرة.

وأثار مقطع فيديو يظهر تدمير منظومة دفاع إسرائيلية، مساء السبت، ردود فعل في الفضاء الإلكتروني.

انتشرت ليلة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي صور إسقاط منظومات الدفاع الذاتي للنظام.

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