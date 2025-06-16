مندوب ايران في الامم المتحدة: ما تفعله "إسرائيل" جريمة حرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إیرواني قال: لقد تجاوزت "إسرائيل" بهجومها على إيران كل الخطوط الحمراء واستهدفت عمداً منشأة نووية سلمية تعمل تحت الضمانات الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا عمل خطير وغير قانوني".

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: "لو لم تتمكن إيران من احتواء الموقف فوراً بعد العدوان الإسرائيلي على المنشأة النووية لكانت العواقب وخيمة".

وتابع: "ادعاء "إسرائيل" بتنفيذ ضربات "جراحية" هو ادعاء كاذب ومضلل"، مبينا: " استشهد وجُرح 1481 شخصاً في العدوان الإسرائيلي والعديد من الضحايا هم أطفال".

وأكد المتحدة أمير سعيد ايرواني: "ما تفعله "إسرائيل" جريمة حرب ونحن مارسنا حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس والمكفول في ميثاق الأمم المتحدة".

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