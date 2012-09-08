اللواء صفوي: لبنان وسوريا يشكلان عمق الدفاع الاستراتيجي لإيران

وافادت وكالة مهر للانباء بأن اللواء يحيى صفوي قال في ملتقى اساتذة التعرف على الدفاع المقدس بمحافظتي طهران والبرز: اذا نفذ الكيان الصهيوني يوما ما اي خطوة ضدنا، فإن مجموعات المقاومة وخاصة حزب الله لبنان، باعتباره عمق دفاعنا الاستراتيجي، سيقوم بالرد على هذا الكيان.

وتابع: ان الدفاع عن الشعب الفلسطيني يأتي في إطار دفاعنا الاستراتيجي، وان لبنان وسوريا ايضا يشكلان عمق دفاعنا الاستراتيجي.

واكد اللواء صفوي على ضرورة الحفاظ على الروح الحماسية للشعوب وخاصة الشعوب المسلمة، وقال: لو كان لدى الشعوب العربية الشجاعة والايمان اللازم في عام 1948، لما احتلت فلسطين.

واضاف ان على اساتذة درس التعرف على الدفاع المقدس، ان يبينوا للطلبة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية للعمليات ابان حقبة الدفاع المقدس والتخطيط لها، والجوانب المنطقية والعملياتية والميدانية لقادة ومقاتلي الاسلام وشجاعتهم وتدبيرهم، والتي أدت الى تحقيق انتصارات كبرى في تلك الحقبة./انتهى/