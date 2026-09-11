تقرير رويترز عن مشاورات عراقجي وقائد الجيش الباكستاني

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الجزيرة أن مصدراً باكستانياً أعلن اليوم الجمعة أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، وعاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، بحثا سبل إحياء الجهود الرامية إلى خفض التوتر.

ونقلت رويترز عن مصدر باكستاني أن محادثات عراقجي وقائد الجيش الباكستاني تناولت احتمال استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، والحرب بين اليمن و السعودية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وسائل إعلام سعودية سابقاً عن تفعيل نظام الإنذار المبكر ودوي صافرات الإنذار في مدينتي خميس مشيط وأبها جنوب السعودية.

ورغم أن السلطات السعودية لم تقدم تفسيراً رسمياً لسبب هذا الإنذار، فقد أفادت بعض المصادر أيضاً بوقوع هجوم صاروخي على خميس مشيط وأبها.

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