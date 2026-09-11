اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي وتشو هيون، وزيري خارجية إيران وكوريا الجنوبية، أجريا صباح اليوم الجمعة اتصالاً هاتفياً تبادلا خلاله الآراء حول آخر التطورات الإقليمية.

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