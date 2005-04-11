تنميه العلاقات بين طهران وتونس تعزز الروابط بين الشرق الاوسط وافريقيا

وافادت وكاله مهر للانباء ان النائب الاول لرئيس الجمهوريه " محمد رضا عارف " اكد ذلك لدي لقاء وزير السياحه التونسي " تيجاني حداد " ووصف تونس احد البلدان الاسلاميه الهامه وشدد علي ان طهران تولي اهتماما بالغا لهذا البلد في سياستها الخارجيه.

واشار " عارف " الي القواسم التاريخيه والثقافيه المشتركه الكثيره التي تربط كلا البلدين وراي ان هذه العوامل من شانها ان تودي الي تنميه العلاقات بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وتونس واكد علي اهميه تبادل الزيارات بين كبار المسوولين في كلا الجانبين.

بدوره اشار الوزير التونسي في هذا اللقاء الذي حضره ايضا مساعد رئيس الجمهوريه - رئيس منظمه التراث الثقافي والسياحي الي العلاقات التاريخيه التي تربط ايران وتونس موكدا دعم بلاده لتنميه العلاقات الاقتصاديه والسياحيه والثقافيه بين البلدين.

واعتبر " حداد " مواجهه التحديات والوقوف بوجه التفرد لقوي الاستكبار العالمي واجبا علي الدول الاسلاميه كافه وراي ان الامه تحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضي الي التلاحم وتعزيز العلاقات فيمابينها. / انتهي/