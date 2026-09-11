أميركا فشلت في البلطجة فلجأت إلى مهاجمة معيشة الناس

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مسعود بزشكيان قال مساء الجمعة في لقاء مشترك مع قادة الأديان والنخب والتجار في الهند، في معرض إشارته إلى سياسات الضغط القصوى الأميركية ضد الشعب الإيراني، إن أميركا، بما أنها لا تستطيع إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام بالترهيب، تريد أن تجعل الناس يستسلمون بسبب انعدام المعيشة والإمكانات، لكن الشعب الإيراني لن يستسلم.

وفي شرحه لتناقض سلوك القوى الغربية، أضاف رئيس الجمهورية أنه إذا كان هؤلاء رجال حرب، فليحاربوا العسكريين؛ وما شأنهم بخبز الناس ومعيشتهم وبنيتهم التحتية؟ وإذا كانوا بشراً، فلماذا يقطعون طريق الماء والغذاء عن الناس؟

وطرح السؤال: من قال إن حكومة ما يمكنها أن تقرر للعالم بأسره وتفرض نواياها الشريرة على الآخرين؟، مؤكداً على ضرورة إعادة تعريف نظام عالمي عادل.

وأشار بزشكيان أيضاً إلى الحقوق المتساوية لجميع البشر، مؤكداً أن جميع البشر لديهم حقوق متساوية، ويجب أن يعيشوا معاً بالعدل والإنصاف، فهذا ما نريده، لكن الآخرين لا يريدون ذلك.

واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول إنهم يبحثون عن الحق ولن يحنوا رؤوسهم أمام الظلم، مؤكداً أن الشعب الإيراني، بناءً على معتقداته الإنسانية والإيمانية، لن يستسلم للضغط والترهيب.

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