الرئيس الايراني يلتقي رؤساء دول الاعضاء المشاركة في قمة التعاون الاسلامي

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء الموفد الى القاهرة، ان الرئيس الايراني التقى في اليوم الثاني من زيارته الى القاهرة بكل من رئيس جمهورية السودان عمر البشير ورئيس جمهورية مصر محمد مرسي ورئيس جمهورية تركيا عبدالله غل وامير قطر الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني/انتهى/

