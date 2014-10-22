ولي نصر: انتخابات خبراء القيادة في ايران والكونغرس الامريكي لها اثراعلى سيرالمفاوضات النووية

افادت وكالة مهر للانباء ولي نصر كتب في مقالته التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز : شئنا ام ابينا الانتخابات في الولايات المتحدة وايران ستؤثر على سير المفاوضات حول البرنامج النووي الايران و الاحتمال الاسهل هو عدم تقدم المفاوضات قبل الانتهاء من الانتخابات الامريكية ولكن بعد الانتخابات ستتسارع احداث الملف التووي الايراني واذا كنا نريد التوصل الى اتفاق مع ايران فلنفعلها الان .

وقال ولي نصر : انتخابات الكونغرس الامريكي- التكميلية قريبة (4 تشرين الثاتي/ نوفمبر) ولا يستطيع الامريكيون ان يخاطروا بتقديم الوعود للايرانيين، ومن جهة اخرى لن يبدي الايرانيون اي تفاعل مع اي وعود الى ان تتضح موازيين القوى بين الجمهوريين و الديموقراطيين في الكونغرس وفي ايران ايضا سنشهد العام المقبل انتخابات مجلس خبراء القيادة ومن المحتمل ان يتغيير اعضاء هذه المؤسسة الهامة وبالتالي التاثير على مسار المفاوضات النووية

واعتبر ولي نصر ان المسئلة ستصبح اكثر تعقيدا في المستقبل فمن جهة ستؤثر الانتجابات على المفاوضات و تقدمها ومن جهة اخرى على كل طرف الاخذ بعين الاعتبار صراعاته الداخلية .

ويعتقد ولي نصر انه اذا ما اصر الجمهوريون على عدم التوصل الى الاتفاق ورفع العقوبات عن ايران فان حكومة اوباما ستغتنم الفرصة لابرام اتفاق مع ايران قبل ان يباشر الكونغرس الجديد اعماله.

ومشيرا الى الخلافات بين الطرفين حول موضوع التخصيب و قرار اوباما برفع العقوبات دون موافقة الكونعرس توقع ولى نصر تمديد المفاوضات الى ما بعد شهر كانون الثاني/ يناير./انتهي