تقارير انتهاكات حقوق الانسان في امريكا وبريطانيا تنشر قريبا

وافادت وكالة مهر للانباء ان "احمد اسفندياري" قال في مؤتمر صحفي عقده في طهران لاعلان برامج فعاليات "ازاحة الستار عن وثائق انتهاكات حقوق الانسان في امريكا وبريطانيا" : ان حقوق الانسان موضوع يهتم به جميع العالم وهو من المشتركات بين الشعوب لكن المستكبرين ينتهكونه باستمرار .
وقال : ان كبار منتهكي حقوق الانسان يستخدمون حقوق الانسان كأداة للضغط على الآخرين ونرى ان الدول التي تدعي الحرية وحقوق الانسان هي من اكبر منتهكي حقوق الانسان /انتهى/ .
اعلن رئيس المركز العالمي لدعم حقوق الانسان ان التقرير المفصل لانتهاكات حقوق الانسان في امريكا سينشر يوم غد الاثنين 12 يناير كما ان تقرير انتهاكات حقوق الانسان في بريطانيا سينشر في 26 يناير
وافادت وكالة مهر للانباء ان "احمد اسفندياري" قال في مؤتمر صحفي عقده في طهران لاعلان برامج فعاليات "ازاحة الستار عن وثائق انتهاكات حقوق الانسان في امريكا وبريطانيا" : ان حقوق الانسان موضوع يهتم به جميع العالم وهو من المشتركات بين الشعوب لكن المستكبرين ينتهكونه باستمرار .
رمز الخبر 1847934
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