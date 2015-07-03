  1. السياسة
٣ يوليو ٢٠١٥ - ١٥:٠٨

عراقجي : ايران على استعداد للتعاون مع الوكالة الدولية لحل القضايا العالقة

عراقجي : ايران على استعداد للتعاون مع الوكالة الدولية لحل القضايا العالقة

اكد كبير المفاوضين النوويين سد عباس عراقجي ان ايران على استعداد للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة.

وافاد مراسلو وكالة مهر للانباء ان عراقجي وصف محادثات مدير عام الوكالة الدولة للطاقة الذرية يوكيا امانو في طهران بانها جيدة وناجحة , وقال : ان طهران على استعداد للتعاون مع الوكالة لتبديد الغموض في مايتعلق بقضية الابعاد العسكرية المحتملة (PMD).
ووصف كبير المفاوضين الايرانيين قضية (PMD) بانه قضية قديمة وتعود الى السنوات الماضية , وقال : في تلك الفترة طرحت مزاعم حول البرنامج النووي الايراني كانت اساسا للضغوط والعقوبات.
واضاف مساعد وزير الخارجية " حاليا توجد فرصة جيدة بحيث يمكن تسوية هذه المسائل والاسئلة والمزاعم التي طرحت في السابق في اجواء هادئة , ونحن على استعداد للتعاون مع امانو لنثبت ان المزاعم الموجودة والملفات المفبركة ضد الجمهورية الاسلامة الايرانية انما هي مزاعم واهية , ونظهر ان البرنامج النووي الايراني يمتلك سجلا ابيضا.
ووصف مساعد وزير الخارجية , زارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى طهران امس الخميس بانها كات ناجحة , وقال: ان التقارير التي استلمناها من طهران وكذلك التقارير التي قدمها زملائنا لامانو , اظهرت ان هذه الزيارة كانت ناجحة وخطوة الى الامام./انتهى/

 

رمز الخبر 1856217

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