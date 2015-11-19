العميد سلامي : أفشلنا المخططات الامريكية في المنطقة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان العميد سلامي قال في كلمة له اثناء مراسم الاحتفاء بشهداء محافظة قم المقدسة مساء الاربعاء ان امريكا التي كانت في يوم من الايام الجهة المهيمنة في المنطقة قد تحولت اليوم الى لاعب عادي وانتهت عظمة امبراطوريتها، واضاف : لقد اجتزنا سدود السياسات التدميرية والمخربة للغربيين وشركائهم في المنطقة وقمنا بدفن امانيهم الباطلة في الارض واوقفنا حركتهم ورفعنا كلفة بقائهم في المنطقة.

وتابع العميد سلامي قائلا : ان عدونا لم ينجوا من 4 حروب وقعت في المنطقة في السنين الماضية وان كابوس الامن يؤرق اليوم الكيان الصهيوني اكثر من اي وقت مضى /انتهى/.