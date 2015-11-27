خفض انتاج النفط يحدده إجماع أعضاء "اوبك"

وصرح وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه في تعليق على استعداد اندونيسا للعودة إلى منظمة "اوبك" ان هذه العودة جيدة ومطلوبة ولا تضر أحدا، وبالرغم من عدم تأثيرها المهم إلا ان عودة انضمام عضو قديم إلى منظمة "أوبك" امر جيد بشكل عام.

وكان قد التقى وزير النفط الإيراني وزير الطاقة والثروات المعدنية الاندونيسي سوديرمان سعيد في طهران منذ شهرين حيث أكد على دعم ايران لعودة اندونيسيا لمنظمة أوبك بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأضاف زنكنه ان التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على النفظ في السوق مما يساعد على تثبيت سعر النفط الخام منوهاً إلى زيادة عرض النفط حاليا اكثر من الطلب.

وأشار وزير النفط الايراني إلى ان أعضاء أوبك لا يلتزمون بسقف محدد لانتاج النفط ولا يوجد قانون في هذه المنظمة يلزم بخفض انتاج النفط لأنه يحتاج إلى اتفاق الأكثرية في أوبك.

الجدير بالذكر ان الاجتماع المائة وثمانية وستين للمنظمة أوبك سينعقد في الرابع من كانون الأول من السنة الحالية في فيينا./انتهى/