ائتلاف 14 فبراير يدعو لمظاهرات استثنائية في البحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن صوت المنامة أن مظاهرات لا نرهب الموت تنطلق ابتداءا من اليوم السبت 28 يناير الجاري ، ويشدّد على الاصطفاف مع علماء البحرين وتلبية دعوتهم إلى ارتداء الأكفان مساء الأحد "ليلة الاثنين".

وأضاف بيان ائتلاف 14 فبراير أنه دعماً لدعوة علماء البحرين للبس الأكفان والنزول للشارع دفاعاً عن الفقيه القائد يوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 29 يناير 2017م ، فإننا ندعو مختلف مناطق البحرين لاعتماد البرنامج الآتي :

١- إعلان النفير العام في القرى واغلاق المآتم والمحلات التجارية.

٢- توطين النفس على الفداء والشهادة للدين.

٣- التحشيد الالكتروني والحضور الميداني لكافة الفعاليات الثورية الفدائية.

٤- ضرورة التواجد بكثافة في المساجد لإقامة صلاة العشائين جماعة.

٥- رفع صوت التكبيرات من المساجد بعد صلاة العشائين.

٦- النزول الثوري الغاضب والمشاركة الواسعة في مسيرة الاكفان التي ستنطلق بعد صلاة العشائين مباشرة.

٧- الثبات وعدم التراجع إن أقدمت آلة القمع على حماقة .

وما النصر إلا من عند الله،،

انتهى بيان ائتلاف ثورة ال 14 من فبراير