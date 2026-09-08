بريطانيا تفرض عقوبات على مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن رويترز أن بريطانيا ستعلن اليوم الثلاثاء حظراً على تجارة السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء تعتبره الحكومة جزءاً من جهودها لدعم حل الدولتين.

وكان إد ميليباند، وزير الخارجية البريطاني، قد قال الأسبوع الماضي إنه يدرس تغيير سياسة لندن تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يلقي اليوم كلمة في مجلس العموم حول إسرائيل والقيود التجارية.

ولم يوضح بات ماكفادن، وزير المعاشات البريطاني، تفاصيل حول كيفية تنفيذ هذا الحظر، لكنه قال إن تصاعد الأنشطة الاستيطانية في الأسابيع والأشهر الأخيرة، زاد من الخطر على حل الدولتين.

كما أكد آندي برنهام، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم الاثنين، في محادثة مع دونالد ترامب، على أهمية حل الدولتين.

وتعتبر السلطات البريطانية ومعظم الحكومات والهيئات الأممية، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر المنطقة خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.

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