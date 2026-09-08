افتتاح أول محطة ذكية لتحلية المياه في البلاد بمدينة عسلوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استكمالاً لزيارة وزير الطاقة إلى محافظة بوشهر، تم صباح اليوم، بحضور السيد عباس علي آبادي، افتتاح المرحلة الأولى من محطة تحلية المياه في عسلوية، بهدف توفير مياه مستدامة لـ 174,200 مشترك، باستثمار قدره 500 مليار تومان في محافظة بوشهر.

تم تنفيذ هذا المشروع، المعروف بأنه أول محطة ذكية لتحلية المياه في البلاد، وإنجازه في أقل من عام باستخدام تقنية التناضح العكسي ونظام مراقبة محلي فوري.

وصل هذا المشروع، الذي يُعدّ من المشاريع الرئيسية لوزارة الطاقة في محافظة بوشهر، إلى مرحلة التشغيل بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة رضاهم، والمساهمة في استدامة المياه في مدينة عسلوية والمناطق المحيطة بها.

تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولى من محطة تحلية المياه هذه 5000 متر مكعب يوميًا، ومن المتوقع، وفقًا للتخطيط المُعدّ، توسيعها لتصل إلى 10000 متر مكعب يوميًا.

ومن بين الميزات التقنية والمميزة لهذا المشروع استخدام أحدث التقنيات العالمية بتقنية التناضح العكسي. كما زُوّد هذا المجمع بأنظمة معالجة أولية ذاتية التنظيف، ويستخدم، ولأول مرة في البلاد، نظام مراقبة محلي الصنع يعمل في الوقت الفعلي، مما يضمن استدامة وجودة إنتاج المياه.

اكتمل تنفيذ هذا المشروع، الذي بدأ في مارس الماضي، في أقل من عام بفضل جهود الفرق الفنية والهندسية، وذلك بهدف اتخاذ خطوة فعّالة نحو الاكتفاء الذاتي وتوفير موارد مائية مستدامة لأحد المراكز الصناعية والاستراتيجية في البلاد. وقد أحدثت هذه السرعة في التنفيذ، إلى جانب خفض التكاليف الإضافية، نقلة نوعية في البنية التحتية لإمدادات المياه في المنطقة.

/انتهى/