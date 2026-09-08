قفزة 175% في عبور البضائع العابرة في سيستان وبلوشستان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن غلام رضا بلوطي ميرزا قال إن جمارك سيستان وبلوشستان سجلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 1405 (مارس - اغسطس 2026) أداءً ملحوظاً في مجال التجارة الخارجية للمحافظة، محققة نمواً في مؤشرات الصادرات والواردات والعبور.

وأضاف مراقب جمارك سيستان وبلوشستان أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم تصدير أكثر من مليون طن من البضائع بقيمة 143 مليوناً و999 ألف دولار عبر جمارك المحافظة، مسجلة زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 1% في الوزن و53% في القيمة.

وأشار إلى أن الأسمنت، وملح الصخور، وخام الحديد، والأسمدة الكيماوية، والتمر، وغيرها من المنتجات الزراعية، كانت من أهم السلع المصدرة عبر جمارك المحافظة.

وأضاف بلوطي ميرزا أنه في قطاع الواردات أيضاً، تم خلال هذه الفترة إدخال مليون و352 ألفاً و332 طناً من البضائع بقيمة مليار و49 مليون دولار عبر جمارك المحافظة، مسجلة زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 32% في الوزن و10% في القيمة الدولارية.

وقال إن كسب فول الصويا، والشعير، والأرز، والقمح، والمانجو، والمواشي الحية، والبذور الزيتية، والسكر، واللحوم، كانت من أهم السلع المستوردة عبر جمارك محافظة سيستان وبلوشستان.

وتابع مراقب جمارك سيستان وبلوشستان حديثه عن النمو الملحوظ في عبور البضائع عبر جمارك المحافظة، وقال إنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، تم عبور أكثر من مليون و401 ألف طن من البضائع عبر جمارك المحافظة، مسجلة زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 175%.

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