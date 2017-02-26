موسكو تدين هجمات حمص وتدعو إلى معاقبة من يقف وراءها

وجاء في بيان الوزارة: "موسكو تدين بشدة أعمال المتطرفين الوحشية في حمص. ولا بد من التقييم المناسب لهذه الأعمال، فيما يجب معاقبة منظميها ومموليها".

وأضاف البيان أنه لا يمكن السماح للإرهابيين بإجهاض جهود المجتمع الدولي في أستانا، وجنيف، الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا عن طريق الحوار السوري واسع النطاق، والمفاوضات على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

يذكر أن أكثر من 42 شخصا قتلوا بينهم ضابط أمن كبير في تفجيرات انتحارية استهدفت مقرين من أكبر المراكز الأمنية في مدينة حمص السورية، صباح أمس السبت 25 فبراير/شباط./انتهى/

المصدر: روسيا اليوم