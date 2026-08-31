العميد بهمرد: الدفاع الجوي هو خط المواجهة الأول لحماية المجال الجوي للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رسالة العميد الطيار "بهمن بهمرد"، الموجهة إلى قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي وقائد قوات الدفاع الجوي للجيش، العميد "علي رضا إلهامي"، قد جاء فيها: إن الاول من ايلول/ سبتمبر، ذكرى تأسيس مقر خاتم الأنبياء (ص) للدفاع الجوي ويوم قوات الدفاع الجوي للجيش، يذكّر بإحدى أهم ساحات الاقتدار والأمن الوطني، ورمز الحضور الواعي على مدار الساعة للرجال الذين يضطلعون، بالاعتماد على الإيمان والعلم والتخصص والروح الجهادية، بمهمة جسيمة تتمثل في حماية أجواء إيران الإسلامية.

وجاء في الرسالة أيضا: إن الدفاع الجوي هو خط المواجهة الأول لحماية المجال الجوي للبلاد وأحد الأركان الأساسية للقوة الدفاعية والردع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وإن الحضور المقتدر والتضحية التي أبداها منتسبو قوات الدفاع الجوي في الحرب المفروضة الثانية والثالثة، وصمودهم في مواجهة تهديدات العدو وهجماته، يمثل تجلياً واضحاً لإيمان هذه القوة وشجاعتها واستعدادها للدفاع عن أجواء إيران الإسلامية.

وأكد العميد "بهمرد" في رسالته: لا شك أن الإنجازات والتقدم في هذا المجال ثمرة جهود القادة والمتخصصين والعلماء والمنتسبين الذين حافظوا، بالاعتماد على القدرات الداخلية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الحديثة، على استعدادهم لمواجهة أي تهديد وضمان الأمن المستدام لأجواء البلاد.

وجاء في الرسالة أيضا: إن التآزر والتنسيق بين مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي والقوات المسلحة، ولا سيما القوات الجوية للجيش، أظهرا خلال السنوات الماضية صوراً قيّمة من التضامن والتعاون للدفاع عن المجال الجوي للبلاد. ولا شك أن هذا التعاون الاستراتيجي يؤدي دوراً حاسماً في رفع مستويات الاستعداد العملياتي، وزيادة قوة الردع، والاستجابة الفعالة للتهديدات.

وقال قائد القوات الجوية للجيش في رسالته: إنني، إذ أحيي ذكرى شهداء الدفاع الجوي العظام وأحيّي قدامى المحاربين وصنّاع الملاحم في هذا المجال، أتقدم بالتهنئة بمناسبة حلول هذا اليوم المشرف إلى سعادتكم وجميع قادة ومديري ومتخصصي ومنتسبي قوات الدفاع الجوي للجيش وأسرهم الصابرة والمضحية، وأعرب عن خالص تقديري لجهودهم المخلصة في حماية أجواء إيران الإسلامية. وأسأل الله تعالى أن يوفقكم ويزيدكم عزاً ورفعة، أنتم وجميع رفاق السلاح الغيارى في قوات الدفاع الجوي للجيش، في مسار تنفيذ توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، وصون أمن إيران الإسلامية واقتدارها.