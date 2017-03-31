خطيب طهران: سنرد بقسوة على كل من تسول له نفسه الإعتداء على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن آية الله أحمد خاتمي أم المصلين في صلاة جمعة طهران والقى خطبتي الجمعة وتطرق فيهما الى قضايا محلية وخارجية عدة

وفي مستهل الخطبة أشار آية الله خاتمي الى قمة الدول العربية المنعقد في الاردن وأكد أن هذه القمة قد فضحت القامئين عليها من جهتين،الأولى أن القمة منحت المشروعية للكيان الصهيوني الغاب والثانية أن القمة ادعت الملكية على الجزر الايرانية الثلاث.

وأضاف " إن هذه الجزر هي جزر ايرانية لا شك فيها وأن من يريد التعدي عليها سيلقى ضربة مؤلمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعلى صعيد آخر أشار الى العدوان السعودي على اليمن قائلا ان الاعتداء على الشعب اليمني انهى عامه الثاني وأكد أن العدوان الغاشم هذا حصد حتى الان ارواح 32 ألفا من الشعب اليمني ما بين قتيل وجريح.

ونصح امام الجمعة في طهران الحكومة السعودية بعدم الحاق الضرر بالعالم الاسلامي وايقاف اراقة الدماء في اليمن، قائلا، أوقفوا اراقة الدماء وإلا ستصبحون منبوذين يوما بعد يوم وسينتشر شعار الموت لآل سعود أكثر وأكثر.

ونوه خطيب جمعة طهران الى كثرة من يروج الى الايرانوفوبيا وطرح قائمة فرض عقوبات على ايران وحرس الثورة الاسلامية في مجلس الشيوخ الامريكي واصدار الاردن والسعودية بيانات مشتركة حول تدخل طهران المزعوم في شؤون الدول الاخرى.



واضاف، البحرين الذي هو سجن لشعبه يدعي القاء القبض على مجموعة ارهابية على علاقة بنا، ان هؤلاء يخافون من سيادة الاسلام المحمدي النقي وينتابهم القلق من ظهور اسلام العدالة والمناهض للظلم.

وعلى صعيد داخلي شدد آية الله خاتمي على ضرورة المشاركة الشعبية المكثفة في انتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس البلدية من اجل ترسيخ اركان نظام الجمهورية الاسلامية.

وتابع قائلا : الجميع يعم ان الاعداء يستخدمون الاقتصاد كسلاح ضد شعبنا ، ومن اجل مواجهة الحرب الاقتصادية ، فاننا بحاجة الى الاستعداد الاقتصادي وهو الاقتصاد المقاوم الذي اكد عليه مرارا قائد الثورة الاسلامية./انتهى/