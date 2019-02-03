صالحي: إيران تصدر الإشعاع النووي إلى أكثر من عشر دول

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي أشار إلى آخر مستجدات الملف النووي الإيراني وأوضح في هذا الخصوص إن إيران حاليا في وضع جيد علميا بحيث أنها تستطيع تصميم جهاز الطرد المركزي بدل الهندسة المقلوبة.

وأشار صالحي إلى إنجازات ايران النووية خلال الأربعين سنة الماضية وقال في هذا السياق " حاليا قد وصلنا إلى انتاج ذخائر حديدية قيمة ورغم أن الملف النووي قد طرح قبل الثورة الإسلامية إلا أنه وبعد اندلاع الحرب المفروضة قد توقف عن النشاط".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قد حذر يوم الأحد 27 كانون الثاني/يناير 2019، أي أربعة ايام قبل اعلان اوروبا عن آليتها، إنه في حال عدم تنفيذ الأوروبيين وعودهم، فيحتمل ألا تكون الإجراءات المستقبلية سارة، لا لإيران ولا للأوروبيين ولا للأعضاء الآخرين في الاتفاق النووي، مضيفا: "لو تلاشت الثقة، فإن الجميع سيخسر"./انتهى/