رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: جاهزون لتفنيذ المرحلة الثالثة من خفض التعهدات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي شارك في حفل افتتاحي لإحداث مركز بحوث النظائر المستقرة التابع لمفاعل فوردو النووية.

وأوضح صالحي في كلمة له بهذا الحفل أن لجنة الرقابة على الاتفاق النووي عقد جلسة لمناقشة آخر مستجدات الملف النووي الايراني وقد تم أخذ ملاحظات القائد بعين الاعتبار.

ونوه صالحي إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن موضوع المرحلة الثالثة من خفض التعهدات النووية مؤكدا أن ما يصرح به يبقى مجرد تكهنات ليس أكثر " لكن وبصفتي مسؤولا تنفيذيا فأنا مستعد لتنفيذ أي قرار يصدر من الجهات المعنية حول هذا الملف".