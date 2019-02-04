الحكيم: نرفض وبشدة ان يكون العراق منطلقا لمراقبة دول الجوار

وقال الحكيم في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر"، "نرفض وبشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها".



وأوضح أنه "استنادا إلى الدستور العراقي الذي ينص على رفض أن يكون العراق مُهدِدا لأمن واستقرار المنطقة والعالم فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقا للنيل من دول الجوار تهديدا لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي"، مشددا أن "العراقَ لن يسمح بذلك".

وكشف الرئيس الاميركي دونالد ترامب، يوم امس الاحد، عن نيته ابقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لمراقبة ايران.

المصدر :السومرية نيوز