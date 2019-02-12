اللواء باقري: مؤتمر وارسو لن يكون له تأثير على إيران واقتدارها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري قال في تصريح لوكالة إرنا الإيرانية ان بولندا وعدت بعدم إطلاق اي تصريحات ضد ايران خلال مؤتمر وارسو قائلا ننتظر لنري مدي التزام البولنديين بوعدهم هذا.

وفيما وصف اجتماع وارسو بأنه عديم الأهمية ولا قيمة له، اضاف بأنّ اطلاق تصريحات ضد ايران ام عدم اطلاقها خلال اجتماع وارسو لن يترك تاثيرا علي إجراءات الجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها.

وكان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" قد أعلن عن عقد مؤتمر دولي في 13 و14 شباط/فبراير في عاصمة بولندا وارسو وقال انه يتمحور حول انشطة ايران في المنطقة و يشارك فيه حلفاء أمريكا بمن فيهم عدد من زعماء الدول المطلة علي الخليج الفارسي والكيان الصهيوني./انتهى/