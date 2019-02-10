ظريف: مؤتمر وارسو مني بالفشل قبل أن يبدأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أشار إلى مؤتمر بولندا الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن انعقاده بهدف تحشيد الرأي العام الدولي ضد ايران وقال " إن واشنطن قد سعت كثيرا في سبيل انعقاد مؤتمر وارسو لكنها قد تراجعت مؤخرا عن مواقفها السابقة ضد المصالح والأهداف الإيرانية لهذا غيروا عنوان المؤتمر وأعلنوا ان المؤتمر لا ينقاش موضوع ايران حصرا".

وأضاف" كما أعلن الأمريكان أن مساعد رئيسهم سوف يشارك في هذا المؤتمر، ولذلك فإن جميع المؤشرات تدل على أن الأمريكيين لم يصلوا إلى اهدافهم الاساسية من المؤتمر".

وتابع وزير خارجية ايران، ان اميركا تسعى بصورة ما للتعويض عن الاجواء المتبلورة ضدها لذا يبدو ان هذا المؤتمر سوف لن يعقد وفقا لما يريده الاميركيون.

واشار ظريف الى انه لم يتم توجيه الدعوة لاي من المسؤولين الايرانيين للمشاركة في المؤتمر واكد بالقول، ان مؤتمر وارسو محكوم بالفشل قبل انعقاده./انتهى/