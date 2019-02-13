  1. الثقافة
١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٧:٥٢

حضور 20 بلداً آسيوياً وأوروبياً في المهرجان الدولي للأزياء والملابس بايران

حضور 20 بلداً آسيوياً وأوروبياً في المهرجان الدولي للأزياء والملابس بايران

استضافت المنطقة التجارية الحرة في مدينة چابهار الايرانية مهرجان الازياء والملابس بدورته الثامنة بمشاركة آسيوية واوروبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم افتتاح المهرجان الدولي للأزياء والملابس بدورته الثامنة بمدينة چابهار الايرانية بمشاركة 20 بلدا اسيويا واروبيا قاموا بعرض ملابسهم في هذا المهرجان.

وكان قد شارك كل من الدول التالية: تونس ، سنغافورة ، كندا ، الصين ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، روسيا ، إيطاليا ، سوريا ، عمان ، فرنسا ، أذربيجان ، أرمينيا ، العراق ، باكستان ، الهند ، أفغانستان ، تركيا ، إسبانيا ، أندونيسيا.

كما سيقام في طهران آيضا مهرجان دولي للآزياء والملابس تحت شعار  "مباركة ومثيرة للإعجاب" من 15 فبراير إلى 21 فبرایر ، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً في  صالة المعارض بحديقة كفتكو. 

رمز الخبر 1892255
موسی جعویک

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