حضور 20 بلداً آسيوياً وأوروبياً في المهرجان الدولي للأزياء والملابس بايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم افتتاح المهرجان الدولي للأزياء والملابس بدورته الثامنة بمدينة چابهار الايرانية بمشاركة 20 بلدا اسيويا واروبيا قاموا بعرض ملابسهم في هذا المهرجان.

وكان قد شارك كل من الدول التالية: تونس ، سنغافورة ، كندا ، الصين ، كازاخستان ، قيرغيزستان ، روسيا ، إيطاليا ، سوريا ، عمان ، فرنسا ، أذربيجان ، أرمينيا ، العراق ، باكستان ، الهند ، أفغانستان ، تركيا ، إسبانيا ، أندونيسيا.

كما سيقام في طهران آيضا مهرجان دولي للآزياء والملابس تحت شعار "مباركة ومثيرة للإعجاب" من 15 فبراير إلى 21 فبرایر ، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً في صالة المعارض بحديقة كفتكو.