جمهورية فنزويلا تدين بشدة الهجوم الارهابي في سيستان وبلوشستان

وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية في بيان: ان جمهورية فنزويلا البوليفارية تدين بشدة هذه الأعمال العنيفة التي ترمي الى بث الرعب والخوف بين الشعب، كما تعرب عن إستنكارها للجماعات الإرهابية وظاهرة الإرهاب بمختلف أشكالها ومظاهرها.

واضاف البيان: ان الهدف الرئيسي لداعمي الارهاب في تقويض إرادة وعزم الشعب والحكومة الإيرانية في تعزيز عملية التنمية، وان جمهورية فنزويلا البوليفارية تعرب عن تضامنها مع ايران حكومة وشعبا لا سيما مع عوائل الضحايا.

وكانت زمرة ارهابية تدعى بـ "جيش العدل" قد استهدفت مساء الاربعاء، من خلال اعتداء انتحاري حافلة لعناصر الحرس الثوري على الطريق بين خاش وزاهدان في قرية جانعلي بمحافظة سيستان وبلوشستان ، ما ادى الى استشهاد 27 شخصا واصابة 13 آخرين./انتهى/