ظريف يبحث مع مساعدة الأمين العام للامم المتحدة عددا من الشؤون الدولية والاقليمية

وخلال لقاء ظريف بدي كارلو، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني في دورته الخامسة والخمسين، تباحث الجانبان حول عدد من القضايا منها التعاون بين ايران والامم المتحدة وتنفيذ قرار 2231 والاتفاق النووي وآلية الدعم التجاري بين ايران واوروبا ( اینستکس) والشؤون الاقليمية والدولية ومنها افغانستان واليمن وسوريا ولبنان.

ويشار الى ان ظريف التقى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا وموغريني ونظيريه الارميني زهراب مناتسكانيان والكوري الجنوبي كانغ كيونغ والمستشار الامني لمنطقة كردستان العراق مسرور بارزاني وغيرهم. /انتهى/