الجيش السوري ينفذ عملية نوعية على تجمعات الإرهابيين بريف حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وحدة من الجيش السوري وجهت صباح اليوم رمايات نارية مركزة على تحرك لمجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم “جبهة النصرة” في أطراف قرية معركبة بالريف الشمالي.

كما أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليتين لهم إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزتهم.

وردت وحدات الجيش أمس بضربات مكثفة ومركزة على خروقات التنظيمات الإرهابية اتفاق منطقة خفض التصعيد ودكت عدة مقرات وأوكار لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة موقعة في صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة إدلب والشمالي الغربي لحماة./انتهى/